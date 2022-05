Vasto: prima edizione di Chic dog show, cani in passerella

VASTO - Tutto pronto e già pronti i nostri amici a quattro zampe che sfileranno, sabato 21 maggio alle 17, alla prima edizione di Chic dog show, esposizione canina per amici di razza e meticci. L'evento si terrà a Vasto, in piazza del Popolo, patrocinato dal Comune.

"Sono state già tantissime le iscrizioni dei nostri amici - fa sapere Loredana Lammanda, a capo di Loredana Eventi, promotrice dell'iniziativa - ma daremo la possibilità di iscriverli in giornata, fino alle ore 18". Da quel momento fino alle 20, la giuria composta da Antonio Liberatore, Fabrizio Pace, Armando Rucci, Federica Di Giuseppe, Roberta Del Borrello e Paola Cianci, deciderà i vincitori in passerella.

Nel frattempo, la serata sarà allietata dal coro giovanile Art Junior dell'associazione Il Golfo delle idee e saranno presentati alcuni amici cucciolotti per promuovere la campagna di sensibilizzazione all'adozione con gli Amici di Zampa.

Ospiti d'onore Will e Rush, esemplari dell'allevamento di pastori del Caucaso, Secondo trabocco, cani cinofili e addestratori con cani super premiati. Angelo Carestia, comico e imitatore televisivo, allieterà il pubblico con il suo show mentre la giuria sarà al lavoro per la premiazione. L'evento sarà condotto da Domenico Valentini.

Per informazioni e iscrizioni alla gara, telefonare al 3209761031