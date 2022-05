Vasto, ispezione nei cantieri edili: 3 denunce e multe per 30mila euro

VASTO - I Carabinieri della Stazione di Vasto, in collaborazione con il nucleo Carabinieri Ispettorato la voro di Chieti e la Stazione Carabinieri foresrali di Vasto, nell'ambito della campagna nazionale "sicurezza sul lavoro", hanno ispezionato diversi cantieri ubicati nel comune di Vasto, rilevando irregolarità presso 3 cantieri di edilizia privata e denunciando in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, per inosservanza della disciplina sui luoghi di lavoro, tre titolari delle ditte operanti nell'area dei cantieri interessati, elevando inoltre sanzioni amministrative e penali per un importo di circa 30mila euro.