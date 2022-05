Vasto, incidente stradale nel quartiere san Paolo

VASTO - Incidente stradale tra una Fiat Panda e una moto, in via Alcide De Gasperi, all'altezza del bar Due Pini. E' accaduto in mattinata, tra le 10 e 10,30. Il motociclista ha avuto la peggio. Sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno riscontrato una frattura alla spalla e a un braccio. Per i rilievi del caso sta lavorando la polizia municipale.