Vasto, domani la statua di Gabriele Rossetti si colora di viola

VASTO - Domani, in occasione della giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (Mici), il monumento dedicato a Gabriele Rossetti sarà illuminato di viola dalle 20,30 in poi. Lo fa sapere in una nota il Comune. "Il viola è il colore della sensibilizzazione alle Mici, segno di coinvolgimento attivo della società a supporto dei pazienti. L’appuntamento vuole anche essere un'importante occasione di sensibilizzazione a queste patologie, spesso ancora oggi poco note. Nonostante colpiscano circa 250 mila persone nel nostro Paese, - prosegue la nota - sono ancora poco conosciute dall’opinione pubblica, soprattutto per gli aspetti che riguardano la qualità di vita dei pazienti".

“Abbiamo deciso di aderire anche quest’anno - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Inclusione sociale con delega alla Salute, Nicola Della Gatta, - a quest'iniziativa di sensibilizzazione per creare una sempre maggiore consapevolezza sui problemi e le difficoltà che una persona con Mici deve affrontare quotidianamente, in particolare nelle relazioni sociali. L’impatto di queste malattie sulla qualità della vita e sulla sfera psicologica delle persone è enorme. La malattia non deve mai rappresentare un limite”.