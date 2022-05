Scerni: assolto l’ex sindaco di Caramanico dal reato di omicidio colposo

SCERNI - Assoluzione dall'accusa di omicidio colposo per l'ex sindaco di Caramanico. Il giudice per l'udienza preliminare, Nicola Colantonio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero, Marina Tommolini, di prosciogliere l'accusa di omicidio colposo. Nella sentenza del giudice si legge che "che l'ex sindaco non aveva alcuna competenza per intervenire direttamente nella disciplina concreta dei sentieri presenti nell'area, la cui gestione era assegnata, in via esclusiva, per legge, all'ente Parco Majella, né veniva posto in condizioni di poter intervenire".

La sentenza arriva dopo cinque anni dalla morte dei coniugi di Scerni avvenuta per affogamento nel fiume Orta, sotto gli occhi terrorizzati dei loro bambini. Per la loro morte furono accusati il direttore del parco nazionale della Majella e l'ex sindaco di Caramanico terme.