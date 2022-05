San Salvo, richiesta per un francobollo commemorativo per Vitale Artese

SAN SALVO - Il 29 settembre ricorrerà il centesimo anniversario dalla nascita di Vitale Artese, figlio illustre della Città di San Salvo.

Il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano hanno inviato una richiesta al ministero dello Sviluppo Economico per richiedere l’emissione di un francobollo commemorativo.

“Abbiamo scritto al ministro Giorgetti – segnala il sindaco Tiziana Magnacca – perché si possa ricordare con un francobollo don Lillino fautore della straordinaria crescita della nostra città. Ciò che siamo oggi lo dobbiamo anche all’onorevole Artese, non si possiamo dimenticare il suo impegno per San Salvo”.

Artese è stato per più volte sindaco della nostra Città, consigliere e assessore della Regione Abruzzo nonché segretario regionale della Democrazia cristiana oltre a essere stato eletto alla Camera dei deputati nell’ottava, nona e decima legislatura. La sua attività politica e di accorto amministratore locale ha permesso l’emancipazione economica e culturale di questa terra, che si è trasformata in un’importante realtà industriale.

Sinora San Salvo ha onorato l’onorevole Artese con l’apposizione di una targa all’esterno della casa natia, l’intitolazione di una piazza e per iniziativa di un gruppo di amici la posa di un busto all’interno della villa comunale.