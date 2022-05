San Salvo, il comizio di De Nicolis: "Tutelerò gli interessi dei sansalvesi" - FOTO

SAN SALVO - "San Salvo è futuro", questo il titolo dell'evento che si è svolto questa sera in Piazza Papa Giovanni XXIII per il comizio di presentazione dei candidati consiglieri della 4 liste della coalizione di centrodestra che appoggiano la candidata alla carica di sindaco Emanuela De Nicolis alle prossime amministrative del 12 giugno. E sul palco insieme a lei i capolista Tiziana Magnacca, Eugenio Spadano e Giancarlo Lippis.

"L'attenzione ai quertieri non c'è mai mancata - ha detto De Nicolis - e ulteriore prova è il quartiere Icea, abbiamo cercato le risorse per riqualificarlo, oggi le abbiamo e le investiremo. Diventerà il fiore all'occhiello di San Salvo Marina. Non chiacchiere da campagna elettorale ma opere che sono sotto gli occhi di tutti. Molte in divenire, ma ci sono già i finanziamenti. Grande attenzione abbiamo avuto come Amministrazione anche per la sanità: il distretto sanitario diventerà infatti Casa di comunità, ospedale di comunità e centro operativo territoriale con investimenti provenienti dal PNRR e il merito va alla nostra capacità di dialogare con le istituzioni. E il tutto con finanziamenti europei, regionali e statali. Abbiamo intercettato decine di milioni di euro e li abbiamo messi al servizio della città, evitando che venissero dirottati altrove. Come l'investimentro dell'Anas, che realizzerebbe una stuttura importante per la città e che porterebbe solo migliorie. Abbiamo chiesto che venisse realizzata una pista ciclabile parallela al tracciato ferroviario e ci è stato accordato: come si fa a dire di no a una realizzazione del genere? E poi attenzione al centro: anche qui il criterio è stato reperire finaziamenti: abbiamo riqualificato parte della villa comunale e ci siamo riappropriati della struttura della ex Democrazia Cristiana e ex Poste Italiane che oggi sono patrimonio dei sansalvesi. Qualcuno ci ha detto che siamo poco inclusivi a livello politico: noi teniamo la barra dritta sull'obiettivo finale che è il bene della città, senza cedere a interessi dei singoli, e allora se essere poco inclusivi significa questo, siamo orgogliosi di esserlo. Io continuerò ad essere l'avvocato del popolo sansalvese e a tutelare i suoi interessi".

De Nicolis ha poi lasciato la parola ai capolista, a cominciare da Tiziana Magnacca: "Emanuela si è messa a disposizione della città per restituire il suo tempo ai sansalvesi - ha detto Magnacca - a una città che ci ha dato tanto. Un suo grande valore, oltre alla passione e all'onestà, è il fatto che sa che per raggiungere un obiettivo occorre lavorare sodo. Emanuela è stata ed è un punto di ripartenza di un percorso che ha preso il via nel 2012, non sempre semplice, ma vissuto con la città e i concittadini".

Poi la parola è passata ad Eugenio Spadano: "Iniziamo la campagna elettorale con un entusiasmo che ci porterà bene. Sono sicuro che vinceremo al primo turno in queste elezioni comunali".

Convinzione condivisa da Giancarlo Lippis, per cui "Candidarsi è un'enorme responsabilità e la politica dev'essere un dare da parte di chi ha avuto la fortuna di vivere una vita tranquilla e onesta".



Questi i candidati delle 4 liste che appoggiano la candidata Emanuela De Nicolis:

SAN SALVO CITTÀ NUOVA

Marco Catalano, Vitale Ciavatta, Alvaro D'Addario, Giulia D'Amato, Nicola Di Ninni, Carla Esposito, Angelo Fabrizio, Tony Faga, Cristina Flocco, Tiziana Magnacca, Claudio Mastronardi, Nicola Minchilli, Romina Palombo, Roberto Rossi, Vitale Torino, Maria Travaglini.

LISTA POPOLARE

Eugenio Spadano, Luca Baldassarre, Angelo Cerella, Giampaolo Colameo, Anna Cristanziani, Maddalena D'Attilio, Maria Di Nardo, Alfonso Di Toro, Evanio Di Vaira, Francesca Di Vincenzo, Carla Larcinese, Silvana Larivera, Lorenzo Malatesta, Alessandro Olivieri, Antonio Pezzotta, Marilena Sarchione.

SAN SALVO E'

Gaetano Adinolfi, Domenico Barone, Katia Bastonno, Georghe Bogdan Cibi, Antonella Cacchione, Eva Chinni, Matteo Cordisco, Antonio D'Aulerio, Carmen Di Filippantonio, Emanuele Di Nardo, Adriana Notaro, Vitale Pollutri, Ottavio Tramonte, Gianmarco Travaglini, Maria Nicoletta Verrillo, Maria Tascone.

NOI SAN SALVO

Carmine Cerbone, Licia Colucci, Anna D'Addario, Davide Frisco, Angela Giordano, Giancarlo Lippis, Antonio Maiale, Elisa Marinelli, Roberto Mascia, Gregorio Muscianese, Nicola Rotondo, Elvira Stanzione, Corrada Tiziana Trebisonda, Ilaria Vallese, Paolo Zaccardi.