San Salvo, presentato ai balneatori il progetto del nuovo lungomare

SAN SALVO - Nei giorni scorsi il Comune di San Salvo ha presentato ai balneatori il progetto del nuovo lungomare, che trasformerà radicalmente il volto di San Salvo Marina.

Un valido momento di confronto che ha permesso ai titolari degli stabilimenti balneari di prendere visione dell’elaborato e segnalare alcuni rilievi circa il progetto proposto dall’Amministrazione comunale. E’ stata sollevata la questione relativa l’abolizione del muretto, risalente agli anni Settanta, e che solo in pochi comuni è ancora esistente, considerata la necessità di meglio tutelarsi dalla pioggia nei periodi invernali, caratterizzati anche da giorni ventosi.



“Siamo al lavoro con i tecnici progettisti – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – per valutare e verificare le argomentazioni dei balneatori e per trovare soluzioni che possano garantire anche protezioni maggiori”.

Il progetto, basato su una bozza presentata pubblicamente dal Comune di San Salvo già nel 2010, è stato finanziato per 2 milioni e 400 mila euro dal ristoro di Amazon, da altri 900mila euro di finanziamento aggiudicato dal Ministero degli interni, e ancora ulteriori 5milioni di euro ottenuti dal Governo attingendo alle risorse previste dal piano di rigenerazione urbana con fondi del PNRR.