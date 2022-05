San Salvo, presentati i candidati consiglieri della lista Sinistra Civica Ecologista

SAN SALVO - Presentata oggi, presso la sede elettorale di Fabio Travaglini e alla presenza delle candidate e dei candidati alla carica di consigliere comunale, la lista "Sinistra Civica Ecologista", che accorpa Articolo Uno e Sinistra Italiana e che appoggia il candidato sindaco del centrosinistra.



"Noi vogliamo lanciare un messaggio al quertiere della Marina, vogliemo aprirci una sede elettorale ed abbiamo anche inserito nel nostro programma il proposito di istituirvi una sede comunale" ha detto Travaglini nel suo intervento, aggiungendo che "la lista Sinistra Civica Ecologista porta alla coalizione i valori della sinistra ma anche il rispetto di alcuni punti del nostro programma come ambiente, rispetto dei diritti e della legalità. Ma soprattutto è la lista che più di tutte ha a cuore i temi del lavoro e dell'inclusione sociale: a San Salvo troppe persone vengono lasciate indietro e non si riece ad essere un aiuto per i cittadini, diventando invece un ammortizzatore sociale per la clientela politica".



I candidati della lista Sinistra Civica Ecologista sono: Mimmo Di Nardo, Valfrido Adorante, Monica Carriero, Mara Cavaliere, Roberto D’Adamo, Rosella D’Aletto, Nicola Di Paolo, Anthony Frasca, Teresa Gentile, Elvi Koshena, Dennis Pavone, Domenico Ramondo, Mariangela Roberti, Valentini Shestani, Rosario Testagrossa, Donatella Zappitelli.