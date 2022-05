Brilla il settore giovanile della Virtus Vasto, i Giovanissimi in semifinale di Coppa Abruzzo

VASTO - L'ultimo week-end è stato davvero da sogno per la Virtus Vasto a livello di settore giovanile. Il club biancorosso infatti non ha festeggiato solo la finale regionale centrata dagli Allievi, ma anche l'accesso in semifinale di Coppa Abruzzo ottenuta dalla formazione Under 15 con un turno di anticipo.

Per pura coincidenza, i Giovanissimi a Fossacesia hanno vinto con lo stesso risultato dell'Under 17, un 1-4 che porta le firme di Carlucci, Ventrella, Esposito e Della Gatta. Si tratta della 7ª partita su 9 disputate in cui i giovani biancorossi hanno segnato almeno 4 gol, non c'è perciò da sorprendersi del 1° posto in classifica, con un vantaggio di 6 punti sulla seconda.

Si sono dunque spente le speranze di agguantare la vetta di Aquilotti San Salvo, che ha comunque battuto 5-1 la Virtus Cupello grazie ai gol di Griguoli (doppietta), Arena, De Risio e Carpineta; per i rossoblù a segno Ferrara.

Partita rocambolesca, invece, tra PGS Vigor Don Bosco e Atessa al campo San Paolo di Vasto. Dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti, Damiani, Ronzitti e Sacramone hanno portato la squadra vastese sul 3-1. Poi è arrivata la contro-rimonta dell'Atessa, che si è riportata avanti di uno (3-4) prima del pari su calcio di rigore firmato da Zurlino, il quale però non è bastato per evitare la sconfitta dei suoi perché la formazione ospite è riuscita a trovare la rete del 4-5.

CLASSIFICA GIRONE I (COPPA ABRUZZO)

Virtus Vasto U15 25

Aquilotti San Salvo U15 19

Atessa U15 11

PGS Vigor Don Bosco U15 10

Union Fossacesia U15 10

Virtus Cupello U15 1