“Be the world you want”, in arrivo il campo estivo bilingue del Nuovo Polo San Gabriele

“Be the world you want” è il campo estivo organizzato dal Nuovo Polo San Gabriele completamente dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni. La particolarità del campo è che sarà interamente bilingue, quindi con un’attenzione particolare verso la lingua inglese, che verrà integrata nelle attività sportive e di laboratorio previste all’interno della giornata. Lo scopo delle attività e dei laboratori previsti è di sensibilizzare i piccoli sui temi dell’ecologia e educarli al rispetto della natura. Le attività saranno coordinate dalla bravissima teacher Jaklina. La giornata inizierà alle 8:30 del mattino (con possibilità di orari flessibili per chi desidera arrivare più tardi) con delle attività in inglese, poi si faranno delle attività sportive, attività ricreative comprensive di pranzo presso il bistrot Gabry’s all’interno della struttura del polo (incluse nel prezzo del pacchetto), laboratori ecologici dedicati ai quattro elementi della natura e infine uno slot di tempo dedicato ai compiti per le vacanze dei piccoli.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno, ma i posti sono limitati, inoltre, solo chi si prenoterà entro il 23 maggio, avrà diritto a uno sconto del 10%. Per le iscrizioni di fratellini sono a disposizione ulteriori agevolazioni.

Per tutte le informazioni necessarie e le iscrizioni potete fare riferimento alla struttura del Nuovo polo San Gabriele, oppure alla maestra Jaklina al numero 348 6561371.