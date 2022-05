"Faremo di San Salvo la porta della costa dei trabocchi a nord e della costa molisana a sud"

VASTO - Prima puntata della nuova stagione di TimeOut, il format di Zonalocale che si occupa di politica, attualità, sociale, ambiente e molto altro. Focus puntato sulle elezioni amministrative di San Salvo che si svolgeranno il 12 giugno e che vedono correre tre candidati alla carica di sindaco, 12 liste e 184 candidati consiglieri.

La prima ospite accolta negli studi di TimeOut è stata l'avvocato Emanuela De Nicolis, candidata a sindaco per il centrodestra. Presenti anche gli opinionisti Gabriele Cerulli e il dottor Silvio Calice, funzionario della Cna Abruzzo.

La candidata di centrodestra si presenta alle amministrative con l'appoggio di 4 liste: San Salvo Città Nuova, Noi San Salvo, Lista Popolare e San Salvo è.

"Se sarò eletta - ha detto De Nicolis - sarà molto importante per me la concertazione, il mio approccio sarà quello di pormi in una posizione di ascolto con le parti più rappresentative dei vari argomenti da trattare per trovare insieme una soluzione.

Il mio obiettivo sarà quello di proseguire il percorso virtuoso portato avanti in questi ultimi dieci anni dall'attuale amministrazione. Sono tanti i progetti che realizzeremo, a partire dal miglioramento dell'edilizia scolastica, ad esempio, per proseguire con la riqualificazione del centro e l'attenzione alla Marina. Riguardo a questo punto renderemo il centro e la marina più attrattivi.

Riguardo invece al sociale, già abbiamo attuato politiche che ruotano intorno alle famiglie, e l'arrivo di grandi colossi come Amazon porterà la possibilità di creare non solo nuova occupazione, ma anche di espandere l'indotto, che come riflesso farà sì che cresca anche il valore delle abitazioni.

Molta attenzione - ha sottolineato De Nicolis - sarà di certo prestata alla Marina: procederemo alla sua riqualificazione tramite tanti interventi tra cui una pista ciclabile che si affaccia sul mare e aree verdi al centro, che costituiranno una attrattiva per il territorio. In particolare l'implementazione delle piste ciclabili porterà un potenziamento del cicloturismo. L'augurio è che con noi San Salvo possa diventare la porta della costa dei trabocchi a nord e la porta della costa molisana a sud".