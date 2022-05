Vasto, udienza finale il 27 settembre per l’inchiesta sulla diga di Chiauci

VASTO - Si è conclusa oggi un'altra udienza al tribunale di Vasto relativa all'inchiesta sulla diga di Chiauci. Otto gli imputati per reati di vario titolo: peculato, abuso d'ufficio, appropriazione indebita per indennità di rimborso e spese non dovute.

La prossima udienza si terrà il 19 luglio, su decisione del presidente del tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, e dei giudici Elisa Ciabattoni e Rosanna Buri, per i due imputati che hanno chiesto di essere ascoltati.

"L'udienza odierna è stata molto interessante, ha detto Pierpaolo Andreoni, uno dei legali di difesa". "Sono stati sentiti numerosi testimoni, per lo più tecnici. Ora - ha precisato l'avvocato Andreoni - il processo si avvia alle battute finali". La data è fissata al 27 settembre, alle ore 9. Prima della sentenza, i difensori faranno le loro arringhe, poi le conclusioni del pubblico ministero, Vincenzo Chirico.

Oltre all'avvocato Pierpaolo Andreoni, in aula erano presenti per la difesa: Antonino Cerella, Rosalba Maselli, Arnaldo Tascione, Giuliano Milia, Consuelo Di Martino, Italo Colaneri, Bora Giovanni e Michele Leale.