Vasto, guardia di finanza cerca immobili da affittare

VASTO - La guardia di finanza dell'Aquila fa sapere che, nell’ambito dei piani di razionalizzazione, ha necessità d'individuare un immobile sito nel Comune di Vasto, per esigenze della locale compagnia della guardia di finanza. "Il reparto tecnico logistico amministrativo Abruzzo - specifica la nota - al fine d'individuare soluzioni allocative meno onerose rispetto a quelle attualmente in uso, ha avviato un'indagine che riveste solo il carattere di analisi preliminare conoscitiva, finalizzata all’individuazione di uno o più immobili da proporre in locazione alla compagnia della guardia di finanza di Vasto".

Gli interessati possono rivolgersi all'indirizzo della compagnia della guardia di finanza dell'Aquila: via Raffaele Paolucci 4, tel. 086234961, pec: aq0520000p@pec.gdf.it.