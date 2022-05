Vasto, al via le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno 2022-2023

VASTO - Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’Infanzia comunali per l’anno scolastico 2022/2023. LO fa sapere in una nota il Comune di Vasto. Le domande possono essere presentate fino al 15 giugno 2022, secondo le modalità indicate qui.

"Per assistenza in fase di compilazione della domanda di iscrizione on line - specifica il Comune - è possibile contattare il seguente numero +39 0873 309208, dal lunedì al venerdì dalle ore 9. alle 14 e, il martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16 alle 18. Per ulteriori info è possibile scrivere a ufficioscuole@comune.vasto.ch.it"

“Sappiamo che la domanda di asili nido - hanno evidenziato il sindaco, Francesco Menna, e l’assessore all’Istruzione, Anna Bosco, - è ancora alta rispetto all’offerta. La riapertura dell’asilo Stella Maris rappresenta solo il primo passo nella direzione di crescita dei servizi per la prima infanzia. Investire sugli asili nido può aiutare considerevolmente l’occupazione femminile. Per l’asilo Stella Maris abbiamo sottoscritto il contratto con un nuovo concessionario già da gennaio, ma ad anno scolastico già avviato abbiamo convenuto di inaugurare ufficialmente la nuova gestione il prossimo settembre".

Il Comune informa inoltre che l'amministrazione ha previsto di assegnare altri 8 posti nella struttura Stella Maris, in aggiunta ai 90 già offerti negli asili nido “San Paolo” e “Tana dei Cuccioli”, alle stesse condizioni previste nel regolamento comunale.

“Auguro a tutte le famiglie vastesi di poter vivere un anno educativo sereno: accompagnare per la prima volta i propri piccoli in un nido è un’esperienza indimenticabile”, ha concluso l’assessore Bosco.