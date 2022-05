PNRR, come cambieranno i paesi del Vastese che ne usufruiranno: focus su Gissi - VIDEO

GISSI - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni e promuove un’ambiziosa agenda di riforme e, in particolare, le quattro principali riguardano pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione e competitività.



Le sei missioni in cui sono ripartite le risorse stanziate nel Piano sono invece digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.



Un'occasione da non perdere per le città, ma soprattutto per i paesi. Ed è proprio su questi ultimi che ci siamo concentrati: quanto hanno ricevuto o prevedono di ricevere dai finanziamenti del Pnrr e come vengono utilizzati i fondi?

Inizia da oggi un viaggio nei centri del Vastese alla scoperta di come cambieranno i paesi grazie al Pnrr.

Il nostro focus, questa settimana, è puntato su Gissi, dove abbiamo incontrato il sindaco Agostino Chieffo.