Incidente stradale sull’Adriatica a Vasto Marina

VASTO - Incidente stradale nel pomeriggio, intorno alle 17, sulla statale Adriatica, nei pressi di Vasto Marina, all'altezza dell'hotel Vittoria. Coinvolta un'auto di grossa cilindrata e una moto. Intervento tempestivo del 118 per il motociclista che ha avuto bisogno di essere trasportato al San Pio. L'uomo è residente a Vasto. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso.

(In aggiornamento)