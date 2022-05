Furci, porte aperte al torrione medievale per la festa dei Miracoli del Beato Angelo

FURCI - In occasione della festa dei Miracoli del Beato Angelo, nel pomeriggio di oggi sarà possibile visitare il torrione medievale dalle 16 alle 20. Lo fa sapere il Comune.

"L'accesso, passando per l'ingresso dell'ex municipio, lungo via Cesare Battisti, sarà consentito a gruppi di massimo 10 persone alla volta e sarà regolato dai volontari della Protezione civile di Furci, che ringraziamo per la collaborazione".

Durante la visita si raccomanda l'uso della mascherina e non è necessaria la prenotazione.