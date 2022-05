Vasto, presentazione del corso gratuito di sartoria al centro Berlinguer

VASTO - Nel centro policulturale "Enrico Berlinguer" di via Anelli a Vasto, si svolgerà giovedì 19 maggio, alle ore 17, un incontro per presentare un corso gratuito di sartoria, tenuto da esperti del mondo della moda, in cui verranno evidenziate le competenze e le qualifiche necessarie per rispondere alle offerte di lavoro del settore. Lo rende noto il Comune di Vasto.

Saranno presenti Abdu Bouati e Nicola Melchiorre, professionisti con esperienza nel haute-couture e nella produzione industriale, fondatori del brand Made in Vasto “M-Style”, distribuito in tutt'Europa.

È un’iniziativa promossa in collaborazione con l'assessorato alle Politiche giovanili che vede la partecipazione della PMI Services e del Consorzio Vasto in Centro ed è rivolta alle persone di età tra i 16 e i 35 anni.

“Il Centro Berlinguer continua ad offrire alle nuove generazioni - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’Assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - la possibilità di conoscere e approfondire nuovi settori lavorativi misurandosi concretamente attraverso corsi di formazione a titolo gratuito. Ringraziamo gli organizzatori per averci proposto questa opportunità che, per le politiche giovanili, è un’interessante novità che sicuramente attirerà l’attenzione di ragazze e ragazzi”.