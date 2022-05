Vasto, alunni delle Paolucci tra i banchi del consiglio comunale

VASTO - Questa mattina, gli alunni della classe 2^G della scuola superiore di I grado "Raffaele Paolucci" sono stati ospitati in Municipio, nell'ambito del progetto di educazione civica che prevede di conoscere meglio le funzioni dell'ente e degli amministratori. Lo fa sapere in una nota il Comune di Vasto.

I ragazzi accompagnati dalle insegnanti hanno incontrato nell'aula consiliare "Vennitti" il sindaco Francesco Menna e gli assessori Anna Bosco, Licia Fioravante, Nicola Della Gatta insieme con il consigliere comunale, Antonio Monteodorisio, e il tenente Vincenzo Tana che ha spiegato le funzioni della polizia locale.

Il consigliere regionale, Silvio Paolucci, ha invece spiegato ai ragazzi le principali funzioni del consiglio regionale.

"Siamo aperti alle richieste di tutte le scuole che vogliano fare iniziative di questo tipo con il Comune - hanno dichiarato il sindaco Menna e l'assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco, - per avvicinare i ragazzi alle istituzioni e per fornire loro gli strumenti di conoscenza per essere cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. La casa comunale è la casa di tutti i cittadini e per noi è sempre un grande piacere ospitare gli studenti", conclude la nota.