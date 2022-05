San Salvo, ragazzi a lezione di ambiente in spiaggia con il progetto RAF - FOTO

SAN SALVO - Nei mesi di aprile e maggio i ragazzi delle Scuole Primarie di 7 classi di San Salvo, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Ripalimosani e Campobasso stanno partecipando alle giornate formative in spiaggia del Progetto "RAF Ridisegnare l'ambiente ed il futuro" della Fondazione BCC della Valle del Trigno.

Le spiagge scelte per le uscite didattiche sono Petacciato Marina, il Porto Turistico di Montenero di Bisaccia e Campomarino Lido. Posti con bellissime spiagge ma anche una natura che in questo periodo dell'anno esplode in tutta la sua bellezza: dune, fiori, laghetti, mare e tantissime specie animali.

Le mattinate alla scoperta dell'ecosistema vedono come docenti d'eccezione i referenti dell'Associazione Ambiente Basso Molise, guidati dal Presidente Luigi Lucchese, che tengono numerosi laboratori didattici sull'ecosistema, le specie animali e vegetali, il laboratorio delle conchiglie, la caccia ai tesori della spiaggia, tra cui il fratino e le sue uova e anche un laboratorio sui rifiuti grazie al quale sono state raccolte numerose quantità di rifiuti abbandonati sulle spiagge.

"Queste iniziative sono fondamentali per il territorio – spiega Luigi Lucchese - perché accostiamo a livello esperienziale i giovanissimi, relegati di fronte ai computer e ai telefonini, alla realtà semplice e meravigliosa della Natura." "Cosi facendo – continua Lucchese – i ragazzi comprendono che dalla salvezza del mare e della terra, oggi più che mai, dipende la nostra vita futura".

"Siamo colpiti dall'entusiasmo di questi bambini e delle loro maestre di fronte alle uscite didattiche ma in generale per tutto il Progetto Raf", così Nicola Valentini, Presidente della Fondazione BCC della Valle del Trigno. "Dopo 2 anni e mezzo chiusi nelle scuole è fondamentale aver riportato i bambini a contatto con l'esterno e soprattutto a contatto con la Natura, di cui loro saranno i custodi futuri. I bambini si divertono e allo stesso tempo imparano tantissime nozioni e fanno una esperienza che difficilmente dimenticheranno!".

Il Progetto Raf è un progetto della Fondazione BCC della Valle del Trigno, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri, che prevede numerose attività nelle Scuole Primarie della Valle del Trigno coinvolgendo centinaia di bambini, famiglie e tanti comuni dalla costa all'entroterra in Abruzzo e Molise

Partner del progetto, insieme alla Fondazione BCC, l'I.C. Rossetti di Vasto, l'I.C. Mattioli d'Acquisto di San Salvo e l'I.C. Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti Istitutii hanno aderito al Progetto che sarà realizzato nelle scuole di Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso.

Il progetto è realizzato in partnership con 2 comuni della Valle del Trigno, Vasto e Trivento e con il contributo di Associazioni del territorio: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Associazione Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo.

Le attività del Progetto RAF proseguiranno fino a fine anno. Per maggiori informazioni sul Progetto: Facebook – ProgettoRaf, Instagram - progetto_raf, fondazionebcceducare@gmail.com.