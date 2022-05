San Salvo, il programma della festa della Madonna delle Grazie

SAN SALVO - Una delle feste più amate a San Salvo è di sicuro quella della Madonna delle Grazie, solitamente celebrata nell’ultima domenica di maggio. Domenica 29 maggio, San Salvo vivrà la sua festa in onore della Vergine Santissima, venerata nelle due accezioni: “Madre della Divina Grazia” che porta la Grazia per eccellenza, cioè suo figlio Gesù, e "Regina di tutte le Grazie".

Per coloro che vorranno partecipare, il programma pensato dal parroco, don Raimondo Artese, e dal comitato feste di San Vitale è pronto.

Le sante messe del mattino ci saranno alle ore 8,30, 10 e 11,30. Alle 18.15, la processione sarà accompagnata dal complesso bandistico “Città di San Salvo” e partirà dalla chiesa di San Giuseppe per continuare nelle vie della città. A seguire, la santa messa nel piazzale antistante la chiesa della Madonna delle Grazie.

La serata proseguirà alle 21 con lo spettacolo “L’Abruzzo nel mio cuore” di Vittorio "il Fenomeno". In chiusura, alle 23,30, fuochi piromusicali, a cura di Pyrofantasy nel parcheggio di via Montegrappa.