Alessia Stivaletta è tornata inarrestabile: in gol per la 5ª partita consecutiva

VASTO - Alessia Stivaletta è tornata la bomber inarrestabile della prima parte di questa stagione. L'attaccante vastese, in forza al Chieti femminile, nel recupero della 25ª giornata del girone C di Serie C contro il Trastevere ha firmato con un tiro dalla distanza la rete del definitivo 2-2. Un gol dunque importante per la sua squadra, che ha quantomeno evitato la sconfitta, anche se ora in classificia, a tre giornate dalla fine del campionato, si ritrova due punti sotto il Trani.

La rete ha un significato rilevante anche sul piano personale per la calciatrice di Vasto, la quale ha potuto esultare per la 5ª partita consecutiva. Dopo il momento difficile di marzo, segnato anche dalla sfortuna, Stivaletta a Crotone ha ripreso confidenza con la porta. Al rasoterra vincente arrivato in Calabria ha fatto seguito il gol contro la Vis Mediterranea, contro cui è stata protagonista anche con un rigore guadagnato e un assist vincente, e il diagonale che si è infilato in rete in casa della Rever Roma.

La numero 11 neroverde aveva marcato il tabellino anche mercoledì scorso, quando con un colpo di testa ha sbloccato la gara contro il Matera, prima che venisse interrotta al 27° e assegnato il 3-0 a tavolino alle teatine dal momento che le avversarie, presentatesi in otto a inizio gara, sono rimaste in sei, andando sotto il minimo consentito. Il suo gol iniziale, a causa della decisione del Giudice Sportivo, non viene perciò conteggiato, anche se rimane nella storia del campionato.

La bomber ha già sfondato quota 30 reti in questo campionato con ben 31 marcature, che la mantengono al 2° posto della classifica marcatori. Difficile, ma non impossibile, per lei raggiungere in testa, in questo rush finale, Laura Rus, che finora ne ha fatti 43, di cui 7 su rigore.

La notizia comunque più importante è che Stivaletta sia tornata a segnare con continuità, aspetto di cui ne sta beneficiando e ne beneficerà anche il Chieti femminile, chiamato ora a cambiare le gerarchie del campionato.