Vasto, grande successo dell’iniziativa "Adotta le aromatiche alla Villa" - FOTO

VASTO - Un pomeriggio alla Villa Comunale impegnati a piantare aromatiche. E' stato questo l'impegno di circa 40 bambini di ogni età, anche ucraini, che hanno partecipato all'iniziativa "Adotta le aromatiche alla Villa", promosso dal Progetto Regionale "Il Cortile" che ha l'associazione Ricoclaun, come soggetto capofila, insieme ad Amici di Zampa, Avi Alzheimer Vasto, Lory e Colori e Cb San Vitale, e all'esperta orto terapeuta Marina Paolucci. Soddisfazione degli assessori presenti: Alessandro D'Elisa, Gabriele Barisano e Anna Bosco che hanno sottolineato l'importanza del progetto regionale come modalità nuova per unire la comunità insieme al volontariato verso un'azione positiva di cura di un luogo in un'opportunità di scambio reciproco.

Le attività laboratoriali che hanno coinvolto con grande entusiasmo i bambini sono state quelle di giardinaggio, legate alla messa a dimora di piante aromatiche in 12 grandi vasi di legno nella Pista di Pattinaggio della Villa Comunale di Vasto. Ogni bambino ha messo a dimora una piantina e vicino ha inserito una targhetta di legno dove ha scritto il proprio nome e il nome della pianta e una bottiglietta d'acqua capovolta con un buchino al tappo, così da innaffiare gradatamente l'aromatica. Ad ognuno dei piccoli giardinieri in erba è stato chiesto di tornare nelle prossime settimane, per controllare la crescita della propria piantina e mettere altra acqua con la prossima bottiglietta. Si sono inoltre divertiti i bambini con l'associazione Lory a Colori che ha proposto il laboratorio del sale aromatizzato con le officinali e l'attività all'uncinetto e con l'associazione Amici di Zampa con attività di conoscenza di come ci si prende cura di un cane.

"Un bel pomeriggio passato all'aria aperta - commenta Rosaria Spagnuolo, Presidente della Ricoclaun - a contatto con la natura per comprendere quanto è importante prendersi cura di un bene comune, quanto è bello occuparsi della crescita delle piantine, quanto è importante rendere più bello un luogo collettivo, d'incontro, di gioco, di relax come la villa. Un luogo che ha visto il grande impegno lo scorso anno con l'altro progetto regionale ""PerTeInVolo". Tanti i bambini che si sono impegnati in tutte le fasi dell'anno scorso e che sono tornati anche quest'anno e che hanno detto che vogliono la Villa Comunale più bella, più accogliente!".