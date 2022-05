Vasto: al via l’English Coffee, corso gratuito di inglese

VASTO - Il 18 maggio presso il Centro Berlinguer inizierà l’English Coffee, un corso gratuito di conversazione in inglese organizzato dallo Sportello InformaGiovani del Comune di Vasto che si terrà tutti mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 35 anni e che desiderano migliorare la propria preparazione attraverso la pratica, ascoltando e parlando.

Ad ogni incontro verrà proposto un argomento su cui dialogare con altre persone in un ambiente informale ed amichevole, con la supervisione di un esperto di lingue.

“L’English Coffee riparte dopo il periodo di stop a causa della pandemia - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - in quanto si tratta di un corso che, deve tenersi necessariamente in presenza perché, si fonda sul dialogo interpersonale tra i partecipanti. Può diventare un’opportunità di approfondimento della conoscenza della lingua inglese, utile soprattutto nelle relazioni sociali finalizzate alle esperienze di vita da fare all’estero principalmente per esigenze lavorative o per studio. Attraverso le attività del Centro Berlinguer continuiamo a supportare le nuove generazioni, nel loro processo di crescita e formazione culturale, proponendo dei corsi a titolo gratuito, tenuti da docenti preparati”.

Per info e contatti:

Email: centroberlinguer@comune.vasto.ch.it

Telefono: 3492644684 Lorenzo Antonellini