San Salvo, oggi l’ultimo saluto a Donato D’Alberto - FOTO

SAN SALVO - Si sono svolti oggi, nella chiesa di San Giuseppe, i funerali di Donato D'Alberto, il giovane 41enne sansalvese, morto in un incidente stradale in via Trignina, nei pressi di un cavalcavia dell'area di Piana Sant'Angelo. Tanti parenti, amici e conoscenti hanno voluto dargli l'ultimo saluto.

L'uomo, in sella alla sua moto, procedeva in direzione San Salvo, su un rettilineo. Gli inquirenti hanno quindi ipotizzato che Donato abbia avuto un malore e, di conseguenza, abbia perso il controllo del mezzo.

La procura della Repubblica ha disposto la restituzione della salma ai familiari senza procedere con l'autopsia.

Tristezza e commozione in tutta San Salvo. L'uomo, che lavorava come guardia giurata, lascia nell'immenso dolore moglie, un figlio piccolo e la famiglia d'origine, già duramente colpita da un altro lutto. Donato, infatti, aveva perso un fratello di 43 anni, a causa di un infarto. In suo ricordo, l'uomo aveva deciso di chiamare il figlio proprio come lui.