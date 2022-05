Mariotti: "Noi siamo la garanzia che San Salvo può cambiare per davvero"

SAN SALVO - Dopo la presentazione delle liste, si sono riuniti i candidati dei Democratici per San Salvo, di Cambiamo San Salvo e di Avanti Salvo, insieme al candidato Sindaco Giovanni Mariotti.

L'assemblea ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale che sarà basata sulle idee e sulle proposte per governare San Salvo nei prossimi anni.



Il candidato sindaco Giovanni Mariotti nel suo intervento ha dichiarato che se i cittadini lo vorranno, lavorerà per far sì che San Salvo possa tornare a crescere e che il suo unico obiettivo e interesse è la difesa del bene comune come principio fondamentale della vita sociale in tutti gli ambiti della società, della politica, dell'economia, del lavoro, dell'istruzione, come bene di tutti i cittadini.



L'assemblea ha ribadito con forza di essere la vera alternativa sia al centrodestra, che ha mostrato molti limiti nel governare San Salvo, sia alla aggregazione ibrida e trasversale di centro-sinistra-destra.



L'assemblea si è conclusa con il seguente appello ai Sansalvesi: "Noi siamo la garanzia che San Salvo può cambiare per davvero".