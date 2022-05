La Vastese ci prova in tutti i modi, ma contro il Porto d’Ascoli arriva uno 0-0

VASTO - La Vastese fa la partita e ci prova in tutti i modi a trovare il gol, ma il match dell'Aragona contro il Porto d'Ascoli finisce a reti bianche.

La gara, valida per il penultimo turno del girone F di Serie D, si gioca su ritmi bassi e vive solo qualche fiammata, la maggior parte portano la firma dei padroni di casa. Chiaro l'atteggiamento delle due squadre, i biancorossi fanno la partita per cercare di vincere, i marchigiani invece chiudono ogni varco per proteggere lo 0-0.

La squadra di D'Adderio si avvicina numerose volte alla porta difesa da Testa, ma i tentativi non portano al risultato sperato. Un pari che lascia l'amaro in bocca ai biancorossi, che a una giornata dalla fine sono fuori dalla zona play-off per due punti. Ora dunque gli aragonesi non hanno il destino nelle proprie mani, anche se nell'ultimo turno ci sarà la sfida tra Pineto e Sambenedettese, che precedono di due punti la squadra biancorossa al 4° e 5° posto.

CRONACA

Dopo 2 minuti di gioco arriva il primo squillo dei padroni di casa, Alonzi approfitta di un disimpegno sbagliato dagli ospiti e coglie l'opportunità del tiro, che però è debole e centrale, Testa controlla la sfera senza problemi. Il Porto d'Ascoli risponde immediatamente, Evangelisti da fuori tenta la conclusione, che si stampa sulla traversa, i biancorossi riescono a salvarsi.

Dopo le emozioni iniziali, la gara si assesta su una situazione di equilibrio con la Vastese che prova a fare la partita con un buon giro palla, manca la giocata negli ultimi metri.

Al 20° sussulto aragonese con Capitan Di Filippo, che va al colpo di testa in mezzo all'area, ma ancora una volta Testa fa sua la palla. Il match si accende nuovamente, pochi secondi più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo trema la retroguardia biancorossa, Passalacqua va al colpo di testa sul secondo palo, la palla finisce di poco fuori.

Si passa da una parte all'altra del campo, al 23° è Monza a mettere i brividi al Porto d'Ascoli, dalla distanza, sul centro-sinistra, lascia partire un diagonale, la sfera finisce a lato della porta difesa da Testa. Giusto qualche istante dopo la Vastese tira un grosso sospiro di sollievo, Pasqualini con cross dalla sinistra cerca Spagna in mezzo all'area, l'attaccante marchigiano non riesce a colpire la palla, Di Rienzo si salva.

Torna a calare il ritmo della partita, è sempre la squadra di D'Adderio ad avere il pallino del gioco, ma fatica a trovare varchi nei 15 metri finali di campo, il Porto d'Ascoli, che difende in 4-5-1, è molto arroccato dietro, lascia davvero poco ai biancorossi. Il 1° tempo finisce dunque a reti bianche.

Permane l'equilibrio anche all'inizio della ripresa, allora D'Adderio dopo 8 minuti prova a cambiare il corso del match inserendo due dei suoi assi che si è tenuto inizialmente in panchina, Scafetta e Stivaletta, che prendono il posto di Lenoci e Alonzi. Prova ad accendersi la Vastese, al 11° Diallo va al cross dalla corsia di sinistra e trova Monza, il quale però litiga con la sfera e non riesce a chiudere l'azione.

Si va a fiammate, ma il match non riesce a snodarsi dalla situazione di equilibrio, D'Adderio si gioca dunque anche la carta Ficara, il quale prende il posto di Monza; ora la Vastese si schiera con il 4-4-2, ma ha praticamente quattro giocatori offensivi, Stivaletta e Scafetta sulle due corsie e il neo-entrato e Alessandro in attacco.

Al 22° viene innescato Stivaletta sulla fascia destra, il giocatore biancorosso accelera, arriva quasi sul fondo e prova a trovare in mezzo Scafetta, che viene anticipato dall'estremo difensore ospite. È ancora Stivaletta a cercare il gol al minuto 28, il centrocampista aragonese viene trovato in posizione centrale e tenta la conclusione dai 20 metri, la palla si spegne sul fondo.

Ci crede la Vastese, qualche secondo più tardi Scafetta prova la sua solita sgasata sulla fascia, arriva sul fondo e va al cross, Testa riesce però ad anticipare Alessandro in mezzo all'area. Quando il cronometro segna 38 minuti ci prova dalla distanza anche Allegra, ancora una volta la sfera termina sul fondo.

La gara non regala altre emozioni e dopo due minuti di recupero l'arbitro sancisce la fine della partita, è 0-0 all'Aragona.

IL TABELLINO

Vastese (4-3-3): Di Rienzo; Ceccacci, Allegra, Altobelli, Diallo; Monza (18' st Ficara) [47' st Corticchia], Di Filippo, Sansone (31' st Tancredi); Alessandro; Alonzi (8' st Stivaletta), Lenoci (8' st Scafetta). Panchina: Di Feo, Marianelli, Pierpaoli, Di Bello. All. D’Adderio

Porto d'Ascoli (4-3-3): Testa; Petrini, Aliffi, Passalacqua, Pasqualini; Clerici, D'Alessandro, Evangelisti; Pietropaolo, Spagna, Verdesi. Panchina: Finori, Napolano, Curzi, Pacchioli, Marini, Dondoni, Sabatini, Massi, Cameli. All. Bogliari

Arbitro: Esposito di Napoli

Marcatori:

Ammoniti: 42' pt Allegra (V)