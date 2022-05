Allievi regionali: la Virtus Vasto ribalta la Bacigalupo con uno splendido poker e va in finale

VASTO - L'Under 17 della Virtus Vasto, nel derby di ritorno della semifinale play-off contro la Bacigalupo Vasto Marina, compie una strepitosa rimonta. Dopo il 3-2 a favore dei biancazzurri maturato all'andata, la squadra di Anzivino al "Fantini" vince 4-1 con i gol di Capitanio, Ricciardi, Preta e Majo e vola in finale.

Una vittoria meritata per i giovani biancorossi che, dopo un inizio di gara a favore della squadra di casa, hanno preso in mano la partita e non se la sono fatta più sfuggire, mantenendo bene il campo. Un successo di forza di volontà, tanta corsa, determinazione, tecnica e fisicità degli ospiti, che sono stati pericolosi in avanti e soprattutto solidi dietro, il Bacigalupo ha potuto fare davvero poco.

Ora Majo e compagni affronteranno il Pucetta nell'atto conclusivo del campionato.

IL RACCONTO DEL MATCH

Inizio di partita favorevole alla Bacigalupo Vasto Marina, che mette in difficoltà gli ospiti con il pressing. Poche le occasioni nitide, ma i biancazzurri nella prima parte di match attaccano bene e fanno tremare più volte la retroguardia avversaria. La squadra di Anzivino, invece, fatica ad arrivare nei pressi dell'area di rigore dei padroni di casa con il giro palla.

Alla metà della frazione, la partita cambia, la Virtus Vasto cresce in fase di possesso e comincia a farsi pericolosa negli ultimi metri. Due le occasioni sotto porta, prima con Mateescu poi con Majo, il gol è nell'aria e arriva in contropiede; dopo un calcio di punizione di Larivera e compagni non andato a buon fine, i biancorossi ripartono in contropiede e vanno in rete con Capitanio.

La rete galvanizza i ragazzi di mister Anzivino, che prendono di fatto in mano la partita; la Bacigalupo è in seria difficoltà, a fatica contiene le avanzate della Virtus. La formazione ospite, dopo aver centrato il palo, prima della fine del 1º tempo riesce a raddoppiare con un bel tiro da fuori area, sul centro-sinistra, di Ricciardi.

Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara, la Virtus Vasto continua ad essere padrone del campo e mette alle corde la Bacigalupo Vasto Marina. Così, dopo pochi minuti della seconda frazione fanno il tris con Preta, che posizionato sulla fascia destra, dalla distanza lascia partire un diagonale che batte Stanisci.

La partita si fa molto fisica in questa fase e la squadra di mister Baiocco non riesce a reagire, fatica ad arrivare palla al piede negli ultimi metri, prova a farsi notare in avanti solo con delle palla inattive, che però non portano i risultati sperati. Gli ospiti, invece, collezionano una serie di azioni pericolose, la più importante vede protagonista Majo che, trovato in mezzo all'area con un cross, tenta il tiro ravvicinato, la sfera colpisce la traversa e si ferma incredibilmente sulla linea di porta.

Mentre si avvia verso i minuti finali del match, la squadra biancazzurra riesce a tornare in partita su calcio di punizione, una deviazione "amica" inganna il portiere della Virtus D'Ermilio, si tratta in pratica di un autorete. L'1-3 però dura pochissimo perché qualche istante più tardi Majo raccoglie un cross dalla destra e, questa volta, a pochi passi dalla porta, riesci a siglare la rete dell'1-4.

Da segnalare nel finale l'infortunio al ginocchio di Angelo Molinaro, entrato nel corso del match e uscito zoppicando, accompagnato dallo staff tecnico.

Poi, al triplice fischio, esplode la gioia dei biancorossi, che festeggiano con il proprio mister al coro di "Anzivino is on fire". Oggi "is on fire" è stata davvero tutta la Virtus Vasto.