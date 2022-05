Mottagrossa e Torre Sinello: recuperati oltre 50 sacchi di plastica e rifiuti vari

MOTTAGROSSA - Oggi alla Riserva doppio appuntamento di pulizia delle spiagge con i Soci CAI (Club Alpino Italiano sez. di Vasto) da Punta Aderci a Mottagrossa e con il WWF Zona Frentana e Costa Teatina alla spiaggia di Torre Sinello. In totale una quarantina di volontari che in poche ore hanno recuperato oltre 50 sacchi e materiale ingombrante come boe, bombole e sdraio rotte. Un contributo importante quello dei volontari considerati i 6 km di spiagge della Riserva puliti quasi esclusivamente a mano.

Ad ogni mareggiata si depositano ingenti quantitativi di rifiuti a causa delle particolari correnti marine e della localizzazione delle spiagge, tra il fiume e il porto. Fondamentale il contributo dei volontari per la rimozione.