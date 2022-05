Domani a Vasto l’iniziativa "Spiagge e fondali puliti"

VASTO - Si conclude domani il primo week end di "Spiagge e fondali puliti", la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le nostre bellissime coste, quest'anno al grido di "Riprendiamoci la spiaggia"!

Il mare ha ancora bisogno di noi. Ripulire le spiagge e i fondali dai rifiuti è un atto di protesta e di cura per il bene comune: per chiedere a gran voce provvedimenti urgenti per la riduzione e un corretto smaltimento dei rifiuti. Per scoraggiare chi si ostina a sabotare la bellezza dei nostri litorali abbandonando i rifiuti.

Gli appuntamenti di domenica 15 maggio 2022:

Ore 10.00 Vasto Marina, ritrovo stabilimento "Fernando"

Ore 16.00 Pineto, ritrovo Torre del Cerrano