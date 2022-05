Vasto, sabato 14 maggio pulizia spiaggia e fondali di Torre Sinello

VASTO - Sabato 14 maggio, il Wwf organizza la giornata senza plastica. Prevista la pulizia di spiaggia e fondali, in località di Torre Sinello a Vasto.

L'iniziativa rientra nel programma nazionale "Self tour plastic free" per liberare i nostri litorali da una sostanza difficile da smaltire e altamente tossica per la natura e gli animali marini. Nata come una social community, Wwf plastic free punta a sensibilizzare anche chi non ne fa parte, partecipando alle diverse iniziative su tutto il territorio nazionale. "Un’attività per chi rispetta la natura e la protegge anche in vacanza. Pulizia fai da te: piccoli gruppi familiari, in coppia, fra amici o in solitaria", è la formula proposta dall'organizzazione.