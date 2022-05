Vasto, l’innovativa invenzione che tutela sia i cani che gli umani - VIDEO

VASTO - Blu, via libera; rosso, fare attenzione. Potremmo riassumere così, con poche parole, il dispositivo brevettato da Cristian De Fanis: un "bottone" agganciato al collare dei cani, che si illumina di vari colori a seconda dell'aggressività dell'animale.

Un dispositivo semplice ma estremamente funzionale che, come dice il suo inventore, ha la funzione non tanto di difendere l'uomo dal cane, quanto di tutelare l'amico a quattrozampe dall'invadenza umana.

Un congegno innovativo che verrà presentato ufficialmente nel corso della manifestazione "Chic dog show" che si terrà nel pomeriggio del 21 maggio a piazza del Popolo. Intanto noi, nel VIDEO che segue, vi proponiamo in anteprima assoluta questa sorprendente e utilissima invenzione.