San Salvo, stazionarie le condizioni dell’uomo caduto ieri da un capannone industriale

SAN SALVO - Si trova in terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Pescara l'uomo 29enne caduto ieri a San Salvo, mentre installava un impianto di videosorveglianza. Un volo di 10 metri che ha richiesto l'intervento tempestivo di un elicottero per trasportarlo a Pescara.

Originario di Termoli e residente a Petacciato, l'uomo è in condizioni stazionarie. Presenta diverse fratture, al bacino e alle costole, ma nessun trauma cranico.

Il capannone sul quale stava lavorando è stato posto sotto sequestro, a seguito dell'indagine aperta dalla Procura di Larino.