Rappresentative regionali, 4 convocati tra le fila di Futsal Vasto, Vigor Lanciano e Tombesi Ortona

VASTO - Nelle scorse ore sono state diramate le liste dei convocati delle selezioni giovanili delle Rappresentative regionali di calcio a 5.

Nella Rappresentativa abruzzese Under 15, che si radunerà martedì 17 maggio alle ore 15:00 al Palaroma di Montesilvano per preparare le amichevoli di giugno, sono stati chiamati Antonio Bozzelli e Alessandro Stivaletta del Futsal Vasto, Mattia Annibale, che si è preso la scena nel ritorno della semifinale play-off valida per il titolo regionale Under 15, e Marco Urbisci della Vigor Lanciano e Simone Ippolito e Antonio Misci della Tombesi Ortona.

I tre club locali contano due giocatori ciascuno anche nella lista della selezione Under 17. Si tratta, nello specifico, di Luca Brettone e Moreno Rossi del Futsal Vasto, Aaron Annibale e Christian Di Paolo della Vigor Lanciano e Alessandro Ferrante e Edoardo Giuseppe Oliva della Tombesi Ortona. Loro sei, invece, si ritroveranno insieme agli altri convocati mercoledì 18 maggio, sempre al Palaroma di Montesilvano.