Non finiscono le gioie per la Vastese: Diego Martiniello convocato nella Rappresentativa Abruzzo U17

VASTO - È una settimana particolarmente felice per la Vastese Calcio a livello di settore giovanile. Dopo i provini con due club importanti svolti da Carotenuto e Thiago Menna, è arrivata la convocazione di Diego Martiniello nell'Under 17 della Rappresentativa abruzzese.

Il centrocampista biancorosso, che tra poco più di un mese compirà 17 anni, in questa stagione ha toccato la cifra tonda di gol (10) e mercoledì prossimo svolgerà insieme agli altri giovani convocati una partita amichevole contro l'Under 17 dell'Avezzano allo "Stadio dei Marsi".

È stata diramata anche la lista dei convocati della Rappresentativa regionale Under 15, dove compaiono i nomi di Andrea Tracchia, che domenica scorsa è andato a segno nell'andata della semifinale play-off per il titolo regionale U17 tra la sua Bacigalupo e la Virtus Vasto, e di Simone Salerno e Samuele Tupone della Virtus Lanciano. Andrea Tracchia e Simone Salerno nello scorso febbraio erano stati già convocati nella Rappresentativa nazionale Under 15.

La Rappresentativa Under 15, sempre nella giornata di mercoledì, sarà impegnata in un test amichevole contro i pari età del Teramo Calcio al Campo Sportivo "Ughetto Di Febo" di Silvi.