Maneggio e scuola di equitazione Jack o’Neill: passione e dedizione antiche

Maneggio e scuola di equitazione Jack o’Neill: si respira aria di passione e dedizione antica dove tutto ruota intorno al mondo dei cavalli; in questo luogo si svolgono corsi di equitazione volti alla preparazione agonistica oppure al turismo equestre, escursioni a cavallo, doma e addestramento, servizio di pensionamento cavalli e mascalcia (preziosissima arte per la cura e la ferratura dei cavalli e dei bovini che ormai in pochi sanno realizzare) nonché negozio di selleria.



“I cavalli sono anime pure” ripete Maria mentre ci spostiamo tra i box del maneggio e accarezza ora uno, ora l’altro animale: “Giuliano è nato e cresciuto nel mondo dei cavalli il quale da una vita si dedica e vive per loro occupandosene a 360º, poi nel 2012 sono arrivata anche io, che ai cavalli mi ero avvicinata per passione ”. È così che Maria ci parla di questo fantastico posto dove, nella scuola del maneggio Jack o’Neill, ad oggi sede di tanti corsi di equitazione che partono dall’ABC fino ad arrivare a quelli dedicati all’agonismo, quotidianamente si vivono emozioni nel vedere gli allievi che progrediscono e che si appassionano sempre più a questi meravigliosi animali. Ai corsi i bambini possono partecipare sin dalla tenera età, mentre gli adulti possono provare questo sport quando desiderano; per le escursioni si rispetta quanto dettato dal CDS dove sono regolamentati i cavalli ed il loro uso e la norma dice che i minori sotto i 14 anni compiuti non possono uscire in escursione su suolo pubblico .

“L’ultima signora che abbiamo avuto in escursione aveva 81 anni e ci disse che era un sogno che si portava nel cuore da quando era bambina... e noi siamo stati felicissimi di aver fatto di tutto per poterlo realizzare!” ci raccontano.

Tutti i corsi sono tenuti da istruttori federali e riconosciuti dal CONI e si pratica monta inglese e monta americana.

Tuttavia, per chi volesse dedicarsi solo a delle escursioni private o di gruppo, accompagnate da guide e accompagnatori federali, la scelta è molto ampia.

Ci dicono Maria e Giulio: “Il posto dove viviamo è un incanto e guidare le escursioni all’interno della Riserva Naturale di Punta Aderci, presentare e promuovere così tanta bellezza ai residenti ed ai turisti e farla apprezzare per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione" E poi continua Maria "ammirare a cavallo la Riserva, oppure il sorgere del sole o il tramonto dal promontorio di Punta Aderci e la bellezza del creato è un’esperienza molto suggestiva, che almeno una volta nella vita va fatta” .

I tipi di percorsi possibili sono diversi e variano sia in base alla durata che alla difficoltà. È possibile organizzare anche dei veri e propri viaggi a cavallo della durata di uno o più giorni, soggiornando in strutture ricettive o facendo camping, ovviamente un’esperienza unica, ma consigliata a chi è già un po’ esperto.

I cavalli, l’anima pulsante del Jack O’ Neill, sono di diverse razze e tenuti ed accuditi giornalmente tutti come figli: arabi, appalloosa, quarter horse, criolli, meticci e altre ancora sono le razze presenti.

“Ci fa piacere vedere tanti ragazzi che, insieme ai nostri figli che ci danno una consistente e insostituibile mano nonché carica, vivono quotidianamente il mondo del cavallo, crescere nello sport è la scelta migliore che si possa fare così da condurre una vita sana e salutare e anche allegra e dinamica… sono loro… i giovani del maneggio il futuro dello stesso e noi crediamo tanto in loro" concludono Giulio e Maria.

Il maneggio è anche particolarmente attento a tutte le questioni inerenti il benessere e la sicurezza, sia degli animali che soggiornano in struttura sia delle persone che si avvicinano a questo tipo di esperienza. Ne è testimone il fatto che in struttura sia presente un defibrillatore, ma basta guardarsi intorno per capire che la cura del luogo in generale è molto minuziosa e attenzionata. Le escursioni si effettuano tutti i giorni, escluso il lunedì, mentre la scuola è attiva dal martedì al venerdì.

Insomma, se avete voglia di assaporare un’esperienza unica e salutare, a contatto con natura e animali, non potete perdervi le esperienze uniche del maneggio Jack o’Neill, potrebbe sorprendervi quanto questi animali riescano a trasmettere emotivamente positività, aumentando l’autostima dell’individuo e il senso di responsabilità: vivendo a contatto con la natura e le sue creature l’essere umano può trarne tanti benefici salutari fisici e psichici e chissà, potrebbe essere l’occasione per scoprire una nuova passione.

Per prenotazioni e informaizoni chiamare il numero 334 361 5461