Domenica 15 maggio a Casalbordino la 1ª edizione del "Vasport Cup", torneo di calcio per i bambini

CASALBORDINO - Continua la stagione dei tornei giovanili locali. Domenica 15 maggio, allo Stadio Comunale di Casalbordino, si svolgerà la 1ª edizione del "Vasport Cup", torneo di calcio giovanile riservato alle categorie "Esordienti", "Pulcini" e "Primi Calci".

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con M&M Football di Vasto, società di Marco Mileno e Maurizio Mastromatteo che da più di un anno propone allenamenti personalizzati per il perfezionamento tecnico-tattico, motorio e cognitivo. Marco Mileno ha espresso tutta la propria gioia per aver pensato a questo torneo, un'opportunità di crescita per molti bambini: «Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver creato questo evento. Vorrei approfittare per ringraziare tutta l’amministrazione comunale di Casalbordino e in particolar modo l’assessore Amerigo Tiberio, che ci ha messo nelle condizioni migliori per creare la 1ª edizione del torneo Vasport Cup».

Molte le società locali invitate, tra cui il Pescara Calcio, sempre presente in occasioni di questo tipo. L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Casalbordino e riconosciuto dalla FIGC Abruzzo, si svolgerà dalle ore 9:00 alle 18:00. Al termine delle finali delle tre categorie ci saranno le premiazioni alle prime due squadre classificate, anche se a tutti i bambini verrà consegnata una medaglia come riconoscimento per la partecipazione.

La 1ª edizione del "Vasport Cup" sarà dunque l'occasione per far vivere ai bambini e alle loro famiglie una domenica di sport e divertimento.