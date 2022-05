Vasto, Studenti del Polo didattico di via Aimone in piazza per la Giornata dell’Infermiere - FOTO

VASTO - Studenti del Polo didattico di infermieristica di via Aimone in piazza Diomede questa mattina per la Giornata internazionale dell'Infermiere dalle ore 8 alle ore 12.

Ai cittadini che ne hanno fatto richiesta sono state eseguite delle semplici prestazioni gratuite come: il rilevamento della pressione arteriosa, e gli stick glicemici, formendo inoltre ai tanti vastesi intervenuti di conoscere preziosi consigli per l'educazione sanitaria nella prevenzione dell'ipertensione arteriosa, del diabete e delle malattie cronico-degenerative.