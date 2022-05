Vasto, il camper del progetto “RinascItalia" fa tappa in città

VASTO - Il camper del progetto “RinascITALIA – Facciamo fiorire la speranza” dell’associazione Asproflor Comuni Fioriti è arrivato nella sede Municipale del Comune di Vasto dove i rappresentanti di Asproflor Salvatore Domolo e Marcello Manfredi sono stati ricevuti dall'assessore all'Ambiente Gabriele Barisano e dall'assessore con delega ai Servizi, Alessandro d’Elisa. Nell'incontro sono state illustrate le caratteristiche del percorso per raggiungere il "Marchio di Qualità di Ambiente di Vita Comune Fiorito" e le opportunità per le Amministrazioni che aderiscono a questo progetto.

Partito il 4 febbraio 2022 da Torino, il camper di “RinascITALIA” ha programmato tappe in 645 Comuni per sensibilizzare le amministrazioni sulla tematica della qualità dell’ambiente e invitarli a partecipare al progetto “Comuni Fioriti”, che ha l’obiettivo di far conoscere l’omonimo marchio di qualità.

L’iniziativa è volta a promuovere la cura del verde pubblico, con particolare riguardo per le aree fiorite, allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori, e attribuisce un riconoscimento ai Comuni che osservano un alto standard di gestione delle aree verdi e investono nell’espansione e nella cura del verde pubblico.

A conclusione del viaggio, l’associazione Asproflor pianterà alberi nelle zone della Sardegna, della Sicilia e della Calabria che lo scorso anno sono state colpite dagli incendi, sia come gesto a sostegno del territorio, sia per compensare la produzione di anidride carbonica del viaggio in camper. La visita nella città di Vasto si è conclusa con una interessante passeggiata lungo le vie del centro storico per mostrare ai rappresentanti di Asproflor Comuni Fioriti la ricchezza architettonica e culturale della città, oltre alla splendida vista panoramica sulla costa adriatica.