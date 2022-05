Vasto, appuntamento ogni domenica con Bam Bianconiglio

VASTO - "Domenica 1 Maggio è partito Bam Bianconiglio, il festival del teatro dei ragazzi, organizzato dall'Abruzzo circuito spettacolo (Acs), che ha programmato per tutto il mese di maggio, ogni domenica pomeriggio, un appuntamento con i più grandi classici portati in scena da compagnie teatrali nazionali di alto valore", si legge in una nota. Il Grido CineTeatro, in via Madonna dell'asilo 13, ospita una rassegna teatrale dedicata interamente ai più giovani che fanno parte del mondo dell'infanzia e della preadolescenza, i più colpiti da questa pandemia.

La compagnia ha già rappresentato "La Bella addormentata" e "Meravigliosamente Alice", apprezzati dai più piccoli e non solo.

"Un'ottima occasione per trascorrere del tempo insieme con i propri figli e per incoraggiare la creatività tramite il teatro e il divertimento", sottolinea la nota. I prossimi appuntamenti, tutti alle ore 18 sono: domenica 15, con "La Bella e la Bestia"; domenica 22 maggio con "Esmeralda, la fata del bosco". Ultimo appuntamento, 28 maggio, con "Pulcinella e il castello misterioso"

Il biglietto costa 8 euro a spettacolo, posto unico, acquistabile online o nel punto vendita di Vasto Music Player Academy, accademia di musica e teatro, in corso Mazzini 167 oppure ancora direttamente al botteghino del Grido CineTeatro, in via Madonna dell'asilo 13, un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.