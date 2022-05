Vasto, appuntamento in villa sabato pomeriggio con i laboratori di giardinaggio per bambini

VASTO - Sabato 14 maggio dalle ore 15 alle 18, Ricoclaun, come soggetto capofila, insieme ad Amici di Zampa, Avi Alzheimer Vasto, Lory e Colori e Cb San Vitale, propongono, con il progetto regionale Il Cortile, un'attività laboratoriale "Adotta le aromatiche alla villa" rivolto ai bambini di tutte le età. Appuntamento, quindi, alla villa comunale, nei pressi della pista di pattinaggio per tutti coloro che vogliono far vivere un'attività laboratoriale legata al giardinaggio. Saranno presenti le associazioni coinvolte dal progetto e l'esperta orto terapeuta, Marina Paolucci.

"Le attività saranno legate alla messa a dimora di piante aromatiche in grandi vasi di legno, ma sono previste anche altri laboratori con l'uso delle officinali, spiega Rosaria Spagnuolo, presidente di Ricoclaun. La finalità che si vuole raggiungere è quella di insegnare a prendersi cura di un bene comune includendo il rispetto per la natura e l'ambiente, proseguendo le attività del progetto regionale PerTeInVolo dello scorso anno che hanno visto le attività di rigenerazione dell'are"a.

L'iniziativa è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al 3473712722, inviando un messaggio con WhatsApp a Rosaria Spagnuolo, presidente dell'associazione capofila del progetto. E' indispensabile la presenza di un adulto e che ogni bambino porti un secchiello e una paletta (del mare) con una bottiglietta d'acqua vuota. I turni dove ci sono ancora posti sono dalle ore 16 alle 17 e dalle 17 alle 18.