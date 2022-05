San Salvo, esce domani "Ti vuije dice", il nuovo brano di Lara Molino

SAN SALVO - Uscirà domani, venerdi 13 maggio, il nuovo singolo in lingua abruzzese "Ti vuije dice" della cantautrice sansalvese Lara Molino. La presentazione ufficiale, in diretta, su radio Città Aperta (Roma), durante la trasmissione Valori in corso, alle ore 12,15.

Dopo due anni dal suo ultimo singolo e dopo il successo dell'album "Fòrte e gendìle", Lara torna a comporre e incidere. Il brano, prodotto da Carla Magnoni (che cura anche gli arrangiamenti), è stato realizzato tra la Toscana e l'Abruzzo.

"Ti vuije dice" sarà disponibile su tutte le più importanti piattaforme digitali, fa sapere la cantautrice. E' una canzone d'amore con un testo semplice e diretto che sa emozionare".

La voce calda di Lara è accompagnata dal suono degli archi, del violoncello e dalla sua inseparabile chitarra. Un singolo molto atteso cui seguirà un videoclip, realizzato da Antonella Giuliano e girato in Abruzzo.

“La canzone parla d’amore, afferma Lara Molino. E di cosa bisogna parlare visto i tempi che stiamo vivendo. Sia la canzone sia il videoclip sono stati creati, pensati per donare un’emozione alla gente, al pubblico che mi ascolta e che mi segue da tempo. Abbiamo bisogno di calore, emozioni, bellezza ed io con questo nuovo singolo c'ho messo tutto il mio impegno e la mia passione affinché questo si realizzasse”.