Comuni Fioriti, San Salvo presenta la sua candidatura

SAN SALVO - La Città di San Salvo si candida ad aderire al progetto “Comuni Fioriti” attraverso il percorso predisposto per l’assegnazione del marchio di qualità dell’Ambiente di vita Comune Fiorito.

Questa mattina, ricevuti dal sindaco Tiziana Magnacca e dagli assessori all’Ambiente Tony Faga e alla Cultura Maria Travaglini, è giunto a San Salvo il camper dell’associazione Asproflor rappresentata da Salvatore Domolo e Marcello Manfredi.

Nel corso di un cordiale colloquio sono state illustrate le finalità dell’associazione e l’iniziativa straordinaria “RinascITALIA” che ha in cantiere di promuovere la certificazione dei comuni costieri di tutta Italia.

“Ben volentieri abbiamo accolto il progetto ‘Comuni Fioriti’, che concorda con le nostre politiche ambientali portate avanti in questi anni alla guida dell’Amministrazione comunale, che punta al miglioramento dell’ambiente – commenta il sindaco Magnacca – attraverso la cura e lo sviluppo delle aree verdi pubbliche e private, la promozione della socialità, il potenziamento del turismo lento e consapevole”.

“La nostra richiesta di certificazione – sottolinea Faga – contribuirà a offrire alla nostra città una grande dinamismo nel rispetto della biodiversità che ben si coniuga per incrementare la cura dell’ambiente naturale potenziando l’educazione all’ordine e alla pulizia”.

I rappresentanti dell’Asproflor hanno apprezzato l’attenzione e la cura del verde cittadino.