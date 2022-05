Vasto, inaugurazione della sede della Cnf, la società di gestione per la riscossione dei tributi

VASTO - Il Comune di Vasto ha affidato la riscossione dei tributi locali all'azienda Credit Network & Finance (Cnf), società del gruppo Frascino di Verona, come anticipato ieri da Zonalocale. L'azienda, fondata nel 2007 da Luigi Frascino, è risultata vincitrice del bando indetto dall'amministrazione comunale guidata da Francesco Menna.

Oggi, la società ha inaugurato la sede in viale Perth 1 per un "servizio affidato a professionisti altamente specializzati a servizio della pubblica amministrazione e dei cittadini", ha dichiarato il presidente Frascino. "Per il nuovo centro operativo, - ha precisato - la Cnf impiegherà nove risorse, tutte altamente specializzate, con profondo know how nel settore.

La sede di Vasto si affianca a quelle di Verona, Milano, Siena, Bari, Bisceglie e Benevento, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un servizio attento e trasparente nella gestione delle entrate patrimoniali e non. "Credit Network & Finance, - ha detto Frascino, presidente e fondatore del gruppo - oltre che nella gestione di crediti problematici e Npl (i crediti deteriorati, ndr), è specializzata nello svolgere servizi a supporto di Comuni e enti locali, migliorando la gestione della riscossione dei tributi e fornendo al contempo supporto ai cittadini nelle vicende burocratiche. La società si sta espandendo in tutt'Italia, a dimostrazione dell’attenzione e della professionalità poste in un servizio tanto delicato quanto necessario per il buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche".

"Credit network & finance - ha concluso il presidente Cnf - è attualmente il più grande special servicer indipendente sul mercato italiano in termini di Ebitda (acronimo di Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, che consente di verificare se l'ente riesce a realizzare profitti positivi dalla gestione ordinaria, ndr). E' specializzato nel recupero e nella gestione di crediti problematici (Npl) su tutto il territorio italiano. La società, con uno staff di oltre 180 risorse, tra gestori patrimoniali e avvocati, offre servizi finanziari in molteplici settori di business, con Asset under management (Aum) pari a 3,4 miliardi. Dal 2017, ha ricevuto la licenza di concessionario alla riscossione dei tributi su tutto il territorio nazionale ed è quindi presente nell'albo pubblicato dal ministero dell'Economia e finanze (Mef).

La sede ha ricevuto la benedizione di don Antonio Totaro, parroco della chiesa di Santa Maria del sabato santo