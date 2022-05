Vasto, don Gianfranco lascia la concattedrale della città

CHIETI - L'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, ha diffuso le nuove nomime pastorali, in vigore dal 1 agosto. A Vasto, don Gianfranco Travaglini lascia la concattedrale di San Giuseppe per andare a Chieti. Al suo posto, don Luca Corazzari, educatore seminarista e co-direttore della Caritas diocesana.

La comunità vastese, sgomenta nell'apprendere la notizia, ringrazia don Gianfranco per l'azione pastorale e sociale svolta in città.

L'altra nomina nel Vastese riguarda don Simone Calabria che dopo aver festeggiato vent'anni di sacerdozio lascia la chiesa della Madonna grande di Fresagrandinaria per andare a san Vito chietino.