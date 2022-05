Vasto, chiuso il Pua al distretto sanitario in via Michetti

VASTO - Il Punto unico di accesso (Pua) del Distretto sanitario di Vasto in via Michetti è oggi chiuso per l’intera giornata. Lo ha comunicato l'Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, dopo che già ieri pomeriggio l'ufficio per la scelta/revoca del medico/pediatra o per chiedere/rinnovare l'esenzione del ticket per reddito non era disponibile.

Il Pua promuove l'integrazione sociosanitaria dei servizi per soddisfare i bisogni di salute della persona intesa nella sua globalità.