Vastese, Carotenuto in prova con la Primavera della Salernitana e Thiago Menna con il Pescara

VASTO - La Vastese Calcio non lavora solo per il presente ma anche per il futuro e lo dimostra quanto sta facendo per il proprio settore giovanile. Nonostante la mancata qualificazione ai play-off del campionato Juniores Nazionali da parte dell'Under 19, il club biancorosso sta facendo crescere tanti ragazzi di talento. In questo senso, il lavoro della società aragonese è stato riconosciuto da due importanti notizie.

Carmine Carotenuto, attaccante dell'Under 17 con 7 gol all'attivo in questa stagione, nei giorni scorsi è stato infatti in prova con la Primavera di un club di Serie A, la Salernitana. Il classe 2006 ha dato una buona impressione allo staff tecnico della squadra campana andando anche vicino al gol in un test amichevole.

Invece Thiago Menna, centrocampista classe 2004, è stato invitato per la giornata di oggi dal Pescara al proprio centro sportivo. Il giovane dell'Under 19 ha partecipato ad un allenamento della Primavera biancazzurra per essere visionato da vicino dai tecnici del Delfino.

Una doppia soddisfazione per la Vastese che vede i propri giovani attenzionati da club importanti, a dimostrazione di come il percorso di crescita che la società sta offrendo loro stia portando i propri frutti.

Ad alimentare la gioia del presidente del settore giovanile Luigi Salvatorelli e dei suoi collaboratori è stato anche il tecnico della prima squadra Fulvio D'Adderio, che oggi ha portato in panchina a Roma Andrea Petrucci, centrocampista classe 2003 a segno proprio nell'ultima partita dell'Under 19 contro il Chieti.

Presente e futuro, la Vastese non lascia nulla al caso.