Gissi celebra il 79° anniversario dell’inizio della Guerra di Liberazione

GISSI - Venerdì 13 maggio, alle ore 11, all'istituto omnicomprensivo Spataro di Gissi, si celebrerà il 79esimo anniversario dell'inizio della Guerra di Liberazione 1943-2022.

L'evento racconterà le vicende degli internati militari italiani, ai quali sarà dedicata "una piastrella della memoria in ricordo del patriota Flocco Arturo, caduto in guerra per la grandezza dell'Italia", si legge nella locandina.

Per l'iniziativa si ringraziano il sindaco, Agostino Chieffo, e l'amministrazione comunale, la dirigente dell'omnicomprensivo, Aida Marrone, i docenti, gli alunni e il personale della scuola, il generale Gasperi, e il Gruppo alpini di Gissi, con il capogruppo Zocaro.