Casalanguida, tutto pronto per la festa patronale

CASALANGUIDA - Domani si celebra la festa patronale in onore di san Nicola di Bari, organizzata dalla parrocchia santa Maria Maddalena.

Domani, alle ore 8, la festa si apre con fuochi pirotecnici e suono delle campane. Il complesso bandistico Panfilo Mascitelli, diretto dal Maestro Luciano Ricotta farà il giro per le vie cittadine. Alle 9,30, sarà celebrata la santa messa, ma quella solenne con la benedizione dei taralli ci sarà alle ore 11. L'altra celebrazione solenne è prevista alle ore 17,30. Seguirà processione con il simulacro del santo Patrono. La statua di san Nicola sarà portata in Comune per ricevere l'omaggio delle chiavi della città dal sindaco Luca Conti. Al rientro, la benedizione dei giovani. La festa prosegue alle ore 21 con il concerto della live band "I Fermentati".